Российские космонавты могут перейти в прямое подчинение Роскосмоса

Аргументы Недели → Общество 13+

8 февраля 2021, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: mk.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В космической отрасли назрел конфликт. По сведениям «МК», глава космического ведомства Дмитрий Рогозин поставил в известность президента России о просьбе представителей отряда космонавтов перевести их в прямое подчинение Роскосмоса, минуя Центр подготовки космонавтов (ЦПК).

За последние несколько лет ЦПК покинули Геннадий Падалка (62 года), Федор Юрчихин (62 года), Олег Котов (55 лет), Сергей Залетин (58 лет), Сергей Волков (47 лет), Максим Сураев (48 лет), Роман Романенко (49 лет), Александр Самокутяев (50 лет) и так и не слетавший в космос Николай Тихонов (38 лет). Почти все они не просто покинули ЦПК, а ушли из космической отрасли. Профессионалы своего дела могли бы еще долго приносить пользу, передавая опыт молодым, но что-то пошло не так…

Уходившие из отрасли рассказывали про изменившееся отношение к космонавтам, инженерам и другим работникам Центра, низких зарплатах и недостроенном доме для их семей. Атмосфера накалилась три года назад, когда ЦПК впервые возглавил не космонавт - заслуженный летчик-испытатель Павел Власов.

«Он может быть, хорош, как летчик, - но нас он не очень-то понимает, специфики нашей не чувствует», - говорят про него космонавты.

«Не выстроена система взаимодействий, плохое планирование, из-за которого экипажи все время тасуются. Стоял бы во главе ЦПК космонавт, он бы понимал тех, кто может перегореть от длительного ожидания полета. А ведь людям потом выполнять в сотнях километров от Земли сложнейшую работу! В итоге и возникают «косяки», как в недавнем реальном полете. Как можно было выйти в открытый космос, не открыв предварительно важный для работы контейнер?! В итоге - работа была сорвана. А ведь это можно было заранее проработать на Земле», - отметил один из представителей отряда космонавтов.

Его коллеги рассказывают, что перестали чувствовать к себе уважение. Не решаются проблемы с жильем, нет у людей и большой надежды хоть на какую-то поддержку после летной практики.

«Они (начальство Центра) - это же менеджеры, которые должны просто обеспечивать нам условия для подготовки, а выходит, что мы для них являемся средством для самообогащения? Почему начальники выписывают себе оклады во много раз выше наших?» - задается вопросом один из представителей отряда космонавтов, отмечая, что их работа граничит со смертельной опасностью.

В отрасли надеются, что с переходом космонавтов под крыло Роскосмоса, они станут госслужащими, а значит, «не потеряются» после полетов.