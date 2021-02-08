Сергей Собянин вручил премии правительства Москвы молодым ученым

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8 февраля 2021, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Мэр столицы поздравил ученых с Днем российской науки и вручил премии правительства Москвы за 2020 год молодым ученым - работникам научных организаций.

«Поздравляю вас с Днем российской науки и заслуженными премиями нашего родного города Москвы. Вы - молодые ученые, которые достигли удивительных результатов и доказали высокий статус московских ученых, молодых, перспективных специалистов, разработчиков, которых с каждым годом становится все больше и больше, а их изобретения становятся интереснее», - сказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что четверть всех изобретений запатентована в Москве, а также отметил, что первыми геном коронавируса расшифровали именно московские ученые.

«Создали целую линейку препаратов для борьбы с коронавирусом, которые спасли жизни тысяч наших сограждан, облегчили их страдания, вылечили, создали целую линейку вакцин, которые начинают применяться не только у нас в стране, но и по всему миру, доказав свою высокую эффективность», - подчеркнул столичный градоначальник.

Сергей Собянин напомнил, что президент России объявил 2021 год - Годом науки и технологий.

«Мы со своей стороны как город продолжаем считать науку одной из самых главных сфер развития нашего города. Будем строить дальше, развивать технопарки, научные центры, в том числе уникальный проект МГУ - технологическая долина «Воробьевы горы». Будет развиваться «Сколково», будет развиваться целый ряд других инфраструктурных проектов. Мы видим, как активно привлекаются тысячи предприятий в систему московского инновационного кластера», - отметил мэр столицы.

В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы говорится, что премии правительства города молодым ученым ежегодно присуждаются за достижение выдающихся результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области естественных, технических, медицинских и гуманитарных наук, за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы. Сообщается, что в этом году лауреатами премий стали 78 молодых ученых, чьи разработки и исследования уже успели себя зарекомендовать на практике.