Новые скульптуры для парка

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8 февраля 2021, 17:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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Известный американский скульптор Кен Келхер в своём Instagram-канале анонсировал поступление арт-объектов в парк "Краснодар".



Дизайнер также опубликовал несколько фотографий скульптур, которые привезут в кубанскую столицу, однако реакция краснодарцев оказалась неоднозначной.



"Что-то от них веет ужасным...", "Мне очень нравится", "Какие-то они жутковатые", — поделились мнением комментаторы. Многие пользователи отметили, что арт-объекты как минимум необычные.



Работы американского дизайнера установлены во многих штатах Америки и даже в нескольких других государствах.