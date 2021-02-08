Новые скульптуры для парка

Известный американский скульптор Кен Келхер в своём Instagram-канале анонсировал поступление арт-объектов в парк "Краснодар".
Дизайнер также опубликовал несколько фотографий скульптур, которые привезут в кубанскую столицу, однако реакция краснодарцев оказалась неоднозначной.
"Что-то от них веет ужасным...", "Мне очень нравится", "Какие-то они жутковатые", — поделились мнением комментаторы. Многие пользователи отметили, что арт-объекты как минимум необычные.
Работы американского дизайнера установлены во многих штатах Америки и даже в нескольких других государствах.
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