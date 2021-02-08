Голикова сообщила о росте в 2020 году смертности в России на 17,9%
8 февраля 2021, 17:48[ «Аргументы Недели» ]
В 2020 году, по предварительным данным Росстата, смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сложность декабря, как и предполагалось ранее, повлияла на общегодовые показатели смертности в России за год.
Предполагалось, что последний месяц года будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года.
Голикова на брифинге в понедельник, 8 февраля, отметила, что "это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от коронавирусной инфекции COVID-19".
Вице-премьер подчеркнула, что данные об уровне смертности будут уточнятся.
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