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Голикова сообщила о росте в 2020 году смертности в России на 17,9%

, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Голикова сообщила о росте в 2020 году смертности в России на 17,9%
Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

В 2020 году, по предварительным данным Росстата, смертность в России выросла на 17,9% в сравнении с 2019 годом. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что сложность декабря, как и предполагалось ранее, повлияла на общегодовые показатели смертности в России за год.

Предполагалось, что последний месяц года будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года.

Голикова на брифинге в понедельник, 8 февраля, отметила, что "это избыточная смертность, которая включает в себя смертность от коронавирусной инфекции COVID-19".

Вице-премьер подчеркнула, что данные об уровне смертности будут уточнятся.

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