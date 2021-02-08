Глава Крыма приказал летом избавиться от вони

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8 февраля 2021, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водой заявил: «Этим летом у нас тревожных сообщений, что в море идет канализация быть не должно, ни одного!».

Глава Крыма распорядился, чтобы речки, впадающие в море и рассекающие пляжи, были под особым контролем. Аксенов убежден, «если Салгир почистить, то проблемы снимутся», так как река вбирает в себя нечистоты, начиная с верховий. При этом он признал, что за очистку не берутся ни отечественные, ни зарубежные подрядчики.

Сергей Аксенов напомнил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку, что по контролю сброса отходов «были десятки распоряжений и все они были успешно забыты». «Чтобы ни грамма канализации в воду не попало!» - пригрозил Аксенов.