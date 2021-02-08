ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Крыма приказал летом избавиться от вони

, 17:24 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Крыма приказал летом избавиться от вони
Фото: Pixabay

Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водой заявил: «Этим летом у нас тревожных сообщений, что в море идет канализация быть не должно, ни одного!».

Глава Крыма распорядился, чтобы речки, впадающие в море и рассекающие пляжи, были под особым контролем. Аксенов убежден, «если Салгир почистить, то проблемы снимутся», так как река вбирает в себя нечистоты, начиная с верховий. При этом он признал, что за очистку не берутся ни отечественные, ни зарубежные подрядчики.

Сергей Аксенов напомнил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку, что по контролю сброса отходов «были десятки распоряжений и все они были успешно забыты». «Чтобы ни грамма канализации в воду не попало!» - пригрозил Аксенов.

РК

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью