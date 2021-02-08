Глава Крыма приказал летом избавиться от вони

Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водой заявил: «Этим летом у нас тревожных сообщений, что в море идет канализация быть не должно, ни одного!».
Глава Крыма распорядился, чтобы речки, впадающие в море и рассекающие пляжи, были под особым контролем. Аксенов убежден, «если Салгир почистить, то проблемы снимутся», так как река вбирает в себя нечистоты, начиная с верховий. При этом он признал, что за очистку не берутся ни отечественные, ни зарубежные подрядчики.
Сергей Аксенов напомнил председателю Совета министров Крыма Юрию Гоцанюку, что по контролю сброса отходов «были десятки распоряжений и все они были успешно забыты». «Чтобы ни грамма канализации в воду не попало!» - пригрозил Аксенов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.