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Путин: «Тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества»

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Путин: «Тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества»
В. Путин, Фото с сайте Кремля

8 февраля, в День российской науки, под председательством Владимира Путина в режиме видеоконференции состоялось заседание Совета по науке и образованию. Президент РФ заявил, что миром будет править тот, у кого будут самые сильные технологии.

По словам Путина, очевидно, глобальное соревнование за технологии, знания во всём мире стремительно растет, и в этом нет ничего нового. «Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества», - заявил российский лидер и подчеркнул: «И потому научный и технологический суверенитет без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России».

Путин также заявил, что у России есть всё, чтобы быть в числе лидеров в сфере науки - в первую очередь, это талантливая молодёжь, сильные научные школы. По словам президента, коммуникации между министерствами, ведомствами, научными центрами должны работать на общую цель в области технологического развития.

ИЧ

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