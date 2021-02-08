Мишустин: «Цифровые платформы - это очень важное направление. Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя»
8 февраля 2021, 16:39[ «Аргументы Недели» ]
Цифровые платформы - это очень важное направление в образовательной системе, и должна внедряться в российское образование. Но хорошего учителя и личное общение заменить ничто не может.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей отметил важность личного общения. По мнению главы правительства, необходимо, чтобы у ребенка был пример и человек, который его увлечет.
Мишустин считает, что «цифровые платформы - это очень важное направление», она как база, как инструмент, как возможность дополнить и привлечь, должна быть. «Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя», - заявил премьер.
На дистанционное обучение школы и вузы в России переходили из-за пандемии коронавируса.
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