ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин: «Цифровые платформы - это очень важное направление. Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя»

, 16:39 [ «Аргументы Недели» ]

Мишустин: «Цифровые платформы - это очень важное направление. Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя»
Михаил Мишустин, фото: Russian Government, globallookpress.com

Цифровые платформы - это очень важное направление в образовательной системе, и должна внедряться в российское образование. Но хорошего учителя и личное общение заменить ничто не может.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе посещения регионального центра выявления и поддержки одаренных детей отметил важность личного общения. По мнению главы правительства, необходимо, чтобы у ребенка был пример и человек, который его увлечет.

Мишустин считает, что «цифровые платформы - это очень важное направление», она как база, как инструмент, как возможность дополнить и привлечь, должна быть. «Но не заменят цифровые платформы хорошего учителя», - заявил премьер.

На дистанционное обучение школы и вузы в России переходили из-за пандемии коронавируса. 

ИЧ

В мире

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Захарова прокомментировала отказ Зеленского от использования «Спутника V» на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ президента Украины Владимира Зеленского использовать в стране российскую вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью