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Ансамбль «Берёзка» подал в суд на своего бывшего директора - дебет с кредитом не сошелся

, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Ансамбль «Берёзка» подал в суд на своего бывшего директора - дебет с кредитом не сошелся
Фото: cоцсети

Легендарный русский народный ансамбль «Берёзка» подал в суд на своего бывшего директора. Сергей Азовский был менеджером танцевального коллектива 30 лет, а затем его неожиданно уволили.

Понятно, что директор считал это решение несправедливым и даже пытался судиться. И вот теперь его мечта сбылась, правда это именно он может оказаться на скамье подсудимых. Танцовщики проверили бухгалтерию, и дебет с кредитом не сошелся. Они утверждают, что с 2013 года по 2017 год в кассу не поступило больше 5,5 миллионов рублей, заработанных во время гастролей в Греции и странах Латинской Америки.

Азовский виновным себя не считает. Говорит, что ансамбль проверяла Счетная палата и нарушений не нашла, а все это — месть за суды вокруг его увольнения.

БИ

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