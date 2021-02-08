В деревне на Южном Урале продают монету за миллионы рублей
8 февраля 2021, 15:02[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Житель села Долгодеревенского продает нумизматам монету «с каким-то Людовиком».
На портале Авито пользователи приложения обнаружили необычные объявления. Несколько жителей Челябинской области заметили нумизматические «лоты», продающие монеты. Интересно то, что среди тысяч подобных сделок, есть пара предложений продажи монет за миллионы рублей.
Как сообщает телеграм-канал «ЯсУрала», громадную сумму за монету запросили жители Долгодеревенского. За свою монету «с каким-то Людовиком» деревенские просят 100 миллионов рублей. Правда, желающих на «Людовика» пока не нашлось. Кстати, сельские нумизматы согласны торговаться.
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