В Латвию доставили вакцины AstraZeneca

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8 февраля 2021, 14:48 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Латвия получила первые вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ими смогут воспользоваться врачи и фармацевты.

Об этом заявила латвийским СМИ руководитель бюро вакцинации Эва Юхневича.

Сколько будет привито врачей – неизвестно. Но после вакцинации медиков очередь дойдет и до пожилых людей, и сотрудников центров социального ухода. Это планируется сделать до конца февраля.

Насколько эффективна данная вакцина?

«Это вопрос ответственности не бюро вакцинации, а медицинских экспертов. Эффективность вакцины доказана, хотя до сих пор исследования охватывают небольшую группу людей», - заявила г-жа Юхневича.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 288 новых случаев коронавируса, скончались 8 инфицированных.