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В Костроме беременная женщина получает угрозы из-за видео в TikTok с оппозиционного митинга

, 14:45 [ «Аргументы Недели» ]

В Костроме беременная женщина получает угрозы из-за видео в TikTok с оппозиционного митинга
Фото: из открытых источников

В Костроме беременная женщина пожаловалась на угрозы, которые сыпятся на нее из-за видео в TikTok с оппозиционного митинга. Елена Джакупова собирается написать заявление в правоохранительные органы, хотя в рассылке угроз подозревает самих же полицейских.

«Сообщение пришло на мой номер, который я не афиширую, его знает несколько человек. Маловероятно, что этот номер мог случайно засветиться. Отсюда вывод, что меня пробили по базе люди, у которых есть такая возможность», - рассказала она. И даже если гадости пишут не сами силовики, то информацию они получить могли только от них, уверена женщина.

Джакупова объяснила, что всего лишь опубликовала видео с офицером, который командовал разгоном митинга в Костроме. Этот ролик она не снимала, а нашла в интернете и разместила у себя в TikTok. После этого к ней домой пришли полицейские и вручили повестку на допрос. Из-за состояния здоровья она прийти не могла, но сообщила полиции, что беременна и чувствует себя плохо. После этого она получила анонимное сообщение: «Ну что… роспотребнадзор, скоро придём к тебе, будем бить по пузу, мы успеем до роддома».

БИ

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