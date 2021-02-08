Во Владивостоке к политическим активистам нагрянул ОМОН

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8 февраля 2021, 13:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В прошедшую субботу во Владивостоке в квартиры политических активистов вламывались силовики.

В начале восьмого утра ОМОН вломился к блогеру Геннадию Шульге, снимавшему ранее различные акции протеста. Его повалили лицом в пол рядом с миской с собачьей едой. Шульга является свидетелем по уголовному делу о перекрытии дорог, которое возбудили после митинга 23 января.

Как рассказал блогер, сотрудники ОМОНа надели на него наручники, заставили представляться на камеру. Съемку вел оперативник. Позже фрагмент этого видео «совершенно случайно» появился в Сети.

По словам Геннадия, силовики перевернули все вещи в комнате и копались в нижнем белье его жены.

«Обыск, как мне объяснили, проводят на основании постановления суда. А что, не судьба повесткой меня вызвать?», - выразил возмущение Шульга.

У него забрали всю аппаратуру, рабочий ноутбук и телефоны. Самого активиста отвезли в Центр «Э», опросили и дали ему подписать предостережение об участии в несанкционированном митинге.

В тоже утро был задержан политактивист Гия Какабадзе. Он рассказал, что его несколько часов продержали силой на полу. Адвоката к нему не пустили.

«Сейчас он находится дома, но не на связи. Изъяли телефоны. Еще забрали фото, где он рядом с Фургалом. Не знаю, для чего им эта фотография - видимо, для доказывания факта по перекрытию дороги, снимки с политическими деятелями очень важны», - сообщил адвокат активиста.

Один из участников еженедельных владивостокских акций за Сергея Фургала Максим Хозяйкин на двух митингах в поддержку Навального вообще не был, но и у него дома тоже не обошлось без копания в нижнем белье.

«Ко мне пришли в шесть - полседьмого, положили лицом в пол, руки за голову. Ксения, жена, рядом была. Зачитали постановление суда (на видео снимали), что в связи с моим участием в митингах 23 и 31 января разрешается провести обыск. Хотя я не участвовал <в митингах>. Попросили предъявить все электронные носители, кое-что сами нашли: флешки старые, хлам какой-то. Забрали телефоны у жены, у дочки. Долго все это оформляли, чуваки эти с автоматами. Кира моя, дочка, перепугалась. Ей 11 лет. Я потом, когда вернулся, узнал, что у нее кровь носом от стресса пошла», - рассказал Максим.

Марины Железняковой из «Яблока» не было на площади, когда перекрывали дорогу.

«В 7 утра позвонили в дверь. Представились полицией, сослались на постановление суда об обыске. Я открывать не хотела, но после угрозы выломать дверь пришлось, - сообщила Железнякова. - Вошли восемь человек, несколько из них в форме Росгвардии. Без всякого разрешения прошли в спальню, где был муж, велели ему лечь на пол. Он спросил: зачем? Без всяких комментариев его кинули на пол, заломили руки и ударили по голове. Он говорит, прикладом. Супруг ездил в травмпункт. Диагностировали сотрясение мозга. Сказали, что рана большая, придется зашивать и нужно делать снимок, в черепе возможна трещина - дали направление в больницу. Мне зачитывали постановление о том, что я являюсь свидетелем по уголовному делу о перекрытии дорог 23 января. Свидетелем! Провели обыск, искали цифровые устройства, забрали телефон. Ноутбук был — но он рабочий, не личный. Я предложила: давайте я предоставлю всю информацию, полный доступ. Они отказались и забрали телефон и ноутбук».