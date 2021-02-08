В Щелково семья, зараженная коронавирусом, отравилась бытовым газом. Они не почувствовали запах из-за отсутствия обоняния

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8 февраля 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал 112

В Щелково семья, зараженная коронавирусом, задохнулась от утечки бытового газа. Они просто не почувствовали его запах из-за одного из симптомов болезни - отсутствия обоняния.

Вчера утром в Щелково в одной из квартир обнаружили без сознания четырёх человек. Троих из них не удалось спасти, в том числе и 5-летнего малыша. 13-летняя девочка доставлена в больницу, сейчас она находится в коме. Как выяснили следователи, все члены семьи уже неделю были на карантине из-за коронавируса. У всех отсутствовало обоняние.

Вечером матери детей внезапно стало плохо – она почувствовала слабость и тошноту. Муж сразу же вызвал скорую помощь, не понимая, что происходит, но врачи не успели. Они умерли до приезда "неотложки", надышавшись газом.

Девочка, доставленна в больницу, она находится в крайне тяжелом состоянии. По предварительным данным, газовую колонку установили два года назад и она была неисправна.