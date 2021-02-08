Белорусский сценарий может повториться. Ассоциация бизнесменов-патриотов призвала не допустить Юлию Навальную к выборам в Госдуму

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8 февраля 2021, 11:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: cоцсети

Белорусский сценарий может повториться, считают в сообществе бизнесменов-патриотов и просят власть не допускать этого. Президент ассоциации «Аванти» Рахман Янсуков предложил спикерам Госдумы и Совфеда внести поправки в законодательство.



Эти изменнеия должны не позволить иностранным агентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней. «Как известно, пожар легче предотвратить, чем потушить. Предотвращение возможного участия в выборах в Государственную думу Юлии Навальной — супруги иностранного агента Алексея Навального, позволит предотвратить белорусский сценарий и окажет положительное влияние на сохранение стабильности политической системы нашей страны», — написано в обращении.