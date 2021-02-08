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Мужчина, который поджег себя в центре Москвы 31 января, умер в больнице

, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Мужчина, который поджег себя в центре Москвы 31 января, умер в больнице

Мужчина, который поджег себя на Тверской 31 января скончался сегодня ночью в больнице. 63-летний Виктор Руденко облил себя бензином и поджег в день, когда в столице шел насогласованный протестный митинг.

Тогда ему помогали все, кто могли - огонь сбивали и митингующие и сотрудники полиции. Позже выяснилось, что самосожжение Руденко устроил из-за действий мошенников, которые пытались отнять его квартиру. Также СМИ сообщали, что мужчина около двадцати лет состоял на учете в ПНД.

Сегодня ночью он умер в больнице. куда его доставили после происшествия.

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