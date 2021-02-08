Челябинск признан перспективным городом России в сфере гостиничного бизнеса

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8 февраля 2021, 10:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Олега Каргаполова ("Вечерний Челябинск").

Столица Южного Урала вошла в число перспективных городов России по развитию гостиничного бизнеса. В Топ-20 включены города, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Составлен рейтинг аналитиками компании Cushman & Wakefield.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru в исследовании участвовали крупнейшие международные и российские гостиничные операторы. Знатоки гостиничного бизнеса оценивали гостиничные перспективы городов по шкале от 1 до 10 баллов. В итоге - Челябинск попал в среднюю часть рейтинга, с набором баллов от 6,2 до 7,8. Рядом с Челябинском в этой группе расположились Казань, Новосибирск, Краснодар и лругие.

Стоит отметить, что лидерами топ-20 стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток. А вот закрывали "двадцатку" Волгоград и Уфа.