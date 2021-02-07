Пенсионерка засудила латвийскую полицию

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7 февраля 2021, 17:19 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Латвийская пенсионерка из одного «дальнего и забытого» района Латвии засудила местную полицию. Органы правопорядка должны выплатить активной «бабуле» 1500 евро. За что? За коноплю.

В январе этого года Окружной административный суд вынес решение по делу пенсионерки, которая выращивала на заднем дворе дома коноплю. В 2018 году Государственная полиция обнаружила «дары» пенсионерки и конфисковала их!

Пожилая женщина не смирилась с этим и обратилась в суд: экспертиза показала, что конопля не содержит наркотического вещества. Стражи правопорядка признали ошибку и извинились перед пенсионеркой.

И латвийский Окружной суд постановил, что женщине положена компенсация в размере 1500 евро.

Пенсионерка оказалась дамой «продвинутой»…

«Я им в первый день сказала, что пешком, но дойду до Страсбурга и добьюсь справедливости! Это настолько варварские действия, что даже удивительно!»

Следует отметить, что предприимчивая пенсионерка просила 3000 евро, а получила 1500.