Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поздравил ветерана войны со столетним юбилеем

Ветерану Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, жителю Красноярска Ивану Алексеевичу Шпагину исполнилось 100 лет. Поздравление юбиляру направил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.

В памятном адресе Глава МВД России отметил, что в июне 1941-го, сразу после школы, Иван Шпагин ушел добровольцем на фронт.

«В те суровые годы в руках Вашего поколения оказалась судьба Родины. Защитники Отечества не дрогнули, отстояли для нас мирное небо и свободу. Низкий Вам за это поклон! – обратился к ветерану Владимир Колокольцев. – Ваш военный опыт, блестящие качества офицера оказались востребованы и после Великой Победы. Сначала на армейской службе, а потом и милицейской. В качестве руководителя опергруппы Вы добились высоких показателей в служебной деятельности. Выйдя в отставку, возглавили Совет ветеранов, много лет делились секретами мастерства с молодыми сотрудниками. Такая активная жизненная позиция заслуживает глубочайшего уважения».

Министр внутренних дел пожелал Ивану Алексеевичу крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго.

По поручению Владимира Колокольцева памятный адрес, наградное оружие – кортик и ценный подарок юбиляру вручил начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Также руководитель краевого Главка наградил Ивана Шпагина золотым нагрудным знаком «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю».

Еще одним подарком для Ивана Алексеевича стал концерт, который в его честь организовали сотрудники Культурного центра ГУ МВД России по Красноярскому краю. Выступление оркестра и вокальной группы состоялось в сквере под окнами дома, где живет юбиляр. В программу вошли песни военных лет.

Иван Алексеевич Шпагин родился 7 февраля 1921 года в селе Большое Шереметьево Рудовского района Тамбовской области. В июне 1941 года ушел на фронт добровольцем, направлен учиться в Подольское артиллерийское училище. В октябре 1941 года, в разгар немецкого наступления на Москву, курсанты училища более двух недель отражали наступление танков и моторизованной пехоты гитлеровцев до подхода основных боевых частей Красной армии.

В феврале 1942 года младший лейтенант Шпагин окончил училище. Участвовал в боевых действиях на Северо-Кавказском направлении. В 1943 году в составе I Украинского фронта освобождал Украину. В августе 1944 года Иван Алексеевич получил тяжелое ранение, но в феврале 1945 года вернулся в строй.

После окончания войны он был откомандирован в Красноярск и назначен на должность помощника начальника штаба дивизиона Сибирского военного округа. Здесь же лейтенант Иван Шпагин познакомился со студенткой медицинского техникума Марией Чепиковой. Через полгода молодые люди поженились.

С июля 1948 по сентябрь 1956 года служил в группе советских войск в ГДР. После демобилизации в 1956 году Иван Шпагин поступил на службу в УВД Красноярского края. Вышел в отставку в 1974 году.

Иван Алексеевич долгое время руководил работой Совета ветеранов оперативно - поискового управления. В настоящее время он является почетным председателем Совета ветеранов этого подразделения.

Супруге Ивана Шпагина Марии Сидоровне – 95 лет. В этом году они отмечают 75-летие совместной жизни.

За службу Иван Шпагин награжден орденами Отечественной войны I и II степени, тремя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За оборону Москвы», «За освобождение Северного Кавказа», «За победу над Германией», а также ведомственными наградами МВД СССР и МВД России.