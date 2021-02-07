В Челябинской области на одну колонию строгого режима станет меньше

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7 февраля 2021, 14:35 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Осужденные будут переведены в другие исправительные учреждения региона. Процедура ликвидации исправительной колонии № 24 в Озерске уже запущена, она будет расформирована к концу 2021 года. Закрытие связано с нехваткой осужденных.

В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области поясняют, что на данный момент фактическое количество находящихся в учреждении осужденных в 2,5 раза меньше положенного. Штат сотрудников полный – 80 человек. Основная причина закрытия - экономическая нецелесообразность содержания учреждения. Все осужденные будут переведены в учреждения соответствующего режима.