Вытрезвители Челябинской области будут работать без медуслуг и за деньги

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7 февраля 2021, 14:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото pixabay.com

Власти региона восстановят систему вытрезвителей

Вопрос восстановления работы вытрезвителей Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с начальником ГУ МВД по региону Андреем Сергеевым. Работа будет вестись с использованием инструментов государственно-частного партнерства.

Уже сегодня известно, что вытрезвители Южного Урала не будут иметь приставки «медицинские». Граждан, нуждающихся в медицинской помощи в них привозить не будут, только в состоянии сильного алкогольного опьянения.

— По всем федеральным клиническим рекомендациям состояние опьянения не является показанием для госпитализации, - также уточняет главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. — Я считаю, бесполезно дополнительно загружать отделения наркологии этими гражданами, этим людям нужно банально поспать, чтобы они не замерзли, чтобы в их отношении не были совершены какие-то противоправные действия.

За пребывание во вновь созданных вытрезвителях гражданам скорее всего придется платить. Эксперты оценивают стоимость ночи в вытрезвителе в 1500–2000 рублей (сравнимо со средней стоимостью суток в гостинице).