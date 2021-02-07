Вытрезвители Челябинской области будут работать без медуслуг и за деньги

Власти региона восстановят систему вытрезвителей
Вопрос восстановления работы вытрезвителей Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обсудил с начальником ГУ МВД по региону Андреем Сергеевым. Работа будет вестись с использованием инструментов государственно-частного партнерства.
Уже сегодня известно, что вытрезвители Южного Урала не будут иметь приставки «медицинские». Граждан, нуждающихся в медицинской помощи в них привозить не будут, только в состоянии сильного алкогольного опьянения.
— По всем федеральным клиническим рекомендациям состояние опьянения не является показанием для госпитализации, - также уточняет главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный. — Я считаю, бесполезно дополнительно загружать отделения наркологии этими гражданами, этим людям нужно банально поспать, чтобы они не замерзли, чтобы в их отношении не были совершены какие-то противоправные действия.
За пребывание во вновь созданных вытрезвителях гражданам скорее всего придется платить. Эксперты оценивают стоимость ночи в вытрезвителе в 1500–2000 рублей (сравнимо со средней стоимостью суток в гостинице).