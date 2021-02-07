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Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

, 14:38 [ «Аргументы Недели», ]

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год
Фото: cоцсети

На сезон зима-весна 2021 чешские дизайнеры предлагают трендовые линейки бейсболок, пальто и сумок. Они считают, что именно эти элементы гардероба идеально составляют из себя полноценный образ.

Головные уборы

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

Сейчас модницы Праги отдают свое предпочтение шляпам в форме ведра, нежным беретам в пастельных оттенках и бейсболкам, которые идеально подчеркивают лук. Такие головные уборы прекрасно смотрятся почти с любым пальто или пиджаком, поэтому данный тренд обязательно нужно взять на вооружение всем девушкам.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

Пальто

Дизайнеры в этом сезоне предлагают отдать предпочтение классическим пальто. Несмотря на то, что классические пальто не выходят из тренда уже несколько сезонов, ценители моды снова и снова ставят ретро и прямые пальто в топ самых нужных вещей зимы-весны этого года. Пальто из «мужского гардероба» в этом году выглядят как никогда элегантно. Также сюда входят пальто с мехом, которые найдутся в шкафах или чердаках наших бабушек. Девиз этого сезона – бессмертная классика! Поэтому смело доставайте пальто с антресоли и составляйте с ним луки на грядущую весну.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

Сумки

Линейка трендовых сумок в этом сезоне широка. Сейчас в моде формы от мини сумок – до макси размеров и абсолютно разных вариативных форм. Все по порядку.

1. Плетеные

Сумки из трикотажа и выразительные фактуры создадут уникальный образ в этом сезоне. Но нужно не уходить из крайности в крайность: бабушкин подарок – это не совсем то, что в тренде.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

2. Через плечо

Самый элегантный и минималистичный элемент гардероба этого сезона. Мода из 90-х остается в тренде уже несколько сезонов, поэтому и кожаные и лакированные сумки через плечо идеально подойдут под лаконичный образ. Этот элемент стал продвигаться в массы благодаря таким известным модным домам, как Gucci или Prada.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

3. Почему бы не вернуть 70-ые?

Сумки в стиле «хиппи» - стал аксессуаром номер, без которого не обойдется ни один спортивный лук этого сезона. Также изделия с бахромой «бохо» стиля идеально подходят как для зимы, так и для весны, в сочетании с различными вязаными кофтами или шляпами. Этот тренд стал популярным, потому что он делает образ воздушным, веселым и непринужденным.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

4. Необычные формы

Дизайнеры решили не отставать от неожиданных поворотов, который принес 2020 год, и ввели тренд на странные и уникальные формы сумок. Это позволит девушкам быть «не такой как все» благодаря эксклюзивным аксессуарам.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

5. Сумки размера «мини»

Этот тренд появился в уходящем году и плотно вжился в сердца модниц. Идеально подходит для «выхода в свет» или встреча с выпускниками, когда очень нужно произвести впечатление. Чтобы сделать сумку более изящной, можно просто закрепить ее на декоративной цепочке или поясе, и у вас получится модный образ.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

6. Практичность и удобство

Мода – это обычно про эстетику, чем про удобство. Но дизайнеры в этом сезоне переместили свой акцент на практичность. Примерами функциональности стали сумки на поясе, стильные чехлы для бутылок с водой и все, что угодно с карманами для удобства.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

7. «Макси» сумки

Объемные сумки помогают быть мобильной и многофункциональной, благодаря которым девушки могут взять с собой все, что нужно. Если вы тоже любите всегда иметь с собой от косметички до спортивной формы – то данный элемент гардероба безусловно вам подойдет.

Пражская мода: какие тренды предлагают нам дизайнеры на 2021 год

8. Элегантная классика

Несмотря на вариативность новинок, классика не уходит из моды. Пражские модницы зачастую обращаются к сумкам таким известным брендам, как Gucci, Saint Laurent и Chloé. Тенденция «возвращаться к базовым вещам» не уходит из трендов уже несколько сезонов, и в 2021 остается в топе.

Мода в Праге часто ориентируется на новинки мировых модных дизайнеров. Поэтому мы представили самые нужные тренды зимы-весны 2021 года.

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