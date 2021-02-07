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Психолог: Застрявшим в пробках нужно набраться терпения

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]

Психолог: Застрявшим в пробках нужно набраться терпения
фото: pixabay.com

Автомобилистам, застрявшим в пробке, «нужно настроиться на терпение и постараться погасить раздражение, досаду, мысленное подталкивание себя к тому, чтобы быстрее доехать».

Советы водителям, попадающим порой в затор на дороге на длительное время, дал совет психолог Сергей Ключников, - передаёт RT.

Как отметил специалист по психологи, если автомобилист в пробке неадекватно себя ведёт и слишком бурно реагирует на происходящее, то это может свидетельствовать о неврозе и скрытой агрессии.

Психолог порекомендовал заниматься заполнением своего внутреннего времени - слушать музыку, аудиокниги, заниматься психологическими практиками — расслаблять тело и создавать позитивные образы.

«Можно себя полноценно заполнить, чтобы это не было вычеркнутыми часами, минутами, а иногда это складывается и в гораздо более длительные промежутки времени. Если человек научится управлять собой, то может применять это с пользой», — убеждён Сергей Ключников.

ИЧ

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