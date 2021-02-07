Цикл видео-экскурсий, посвященный теме Победы, сняли на ММК

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7 февраля 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Магнитогорский металлургический комбинат выпустил целую серию видео-экскурсий. Новая - завершает исторический цикл проекта «Маршрут Победы».

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на Полит74, ранее в цикле виртуальных экскурсий, доступных на корпоративном сайте ПАО «ММК», были показаны видео-рассказы о Комсомольской площади, эвакуированном в Магнитку из Мариуполя толстолистовом прокатном стане 4500, на котором в годы Великой Отечественной войны катали броневой лист для советских танков. Еще одна тема – уникальная паровая машина этого же стана.

Заключительная видео-экскурсия берет свое начало от памятного знака «Танк», установленного в 1985 году в честь 40-летия Победы. На постаменте застыл последний советский серийный танк Т-10. Здесь во время Великой Отечественной войны совсем рядом находился блюминг №3, на котором впервые в мировой металлургической практике на обжимном агрегате был прокатан броневой лист.

Известно, что металлурги Магнитки в годы войны одевали в броню каждый второй советский танк. Указом Президента России Владимира Путина, в июле 2020 года за значительный вклад магнитогорцев в достижение Победы в Великой Отечественной войне, бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявленный при этом трудовой героизм, и самоотверженность, городу Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».