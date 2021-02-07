Жители Челябинской области во всю «юралят»

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7 февраля 2021, 10:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Пандемия дала жизнь новому туристическому проекту южного Урала.

Туристический проект «Юраль!» был придуман летом во время пандемии. В условиях закрытого с другими странами авиасообщения Южный Урал стал самым доступным вариантом для отдыха жителей области. Самыми популярными туристическими локациями на сегодняшний день оказались национальные парки и озеро Тургояк.

- Было выбрано 50 живописных мест, а также интересные мероприятия, которые предлагается посетить туристам, - пояснила Ирина Чиркова, заместитель директора по туризму Агентства международного сотрудничества Челябинской области. -- Участники проекта «Юраль!» должны посетить как можно больше локаций, сделать там фотографии и выложить их в соцсетях с хештегами #юраль и#твойюжныйурал. За «накопленные» локации участников ждут призы, в том числе денежные. Так, победитель получит сертификат на 50 тысяч рублей на организацию тура выходного дня.

35 локаций из 50. Южноуральцы «юралят» активно. Кроме обозначенных туристических точек туристы открыли для себя Черемшанский, Красногорский карьеры, пустыню в Увельском районе.