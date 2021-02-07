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На чём экономят в путешествиях россияне

, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

На чём экономят в путешествиях россияне
фото: pixabay.com

Некоторым российским любителям путешествий приходится в поездках экономить. Меньше всего туристы экономят на еде, а больше всего - на сувенирах и подарках.

По данным результатов опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру, 63% путешественников экономят на сувенирах и подарках, - передает RT. Расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.

На транспорте экономят 9% туристов, на проживании — 7%.

На расходах на экскурсии чаще всего экономят 6% россиян. На еде в поездках экономят 5% участников опроса - любителей путешествий.

В опросе приняли участие 1517 человек.

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