На чём экономят в путешествиях россияне

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2021, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Некоторым российским любителям путешествий приходится в поездках экономить. Меньше всего туристы экономят на еде, а больше всего - на сувенирах и подарках.

По данным результатов опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру, 63% путешественников экономят на сувенирах и подарках, - передает RT. Расходы на развлечения стараются сокращать 10% путешественников.

На транспорте экономят 9% туристов, на проживании — 7%.

На расходах на экскурсии чаще всего экономят 6% россиян. На еде в поездках экономят 5% участников опроса - любителей путешествий.

В опросе приняли участие 1517 человек.