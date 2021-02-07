МИД России идет «в ногу со временем». Ведомство зарегистрировало аккаунт в TikTok

Аргументы Недели → Общество 13+

7 февраля 2021, 08:39 [ «Аргументы Недели» ]

Борьба за разум и сердца молодежи идет по всем фронтам. МИД России зарегистрировал аккаунт в социальной сети TikTok. Официальный представитель министерства Мария Захарова объяснила это решение объяснила не данью моде, а «информационной работой».

«МИД России теперь в TikTok. Идем в ногу со временем!» — говорится в Telegram-канале дипведомства. В аккаунте пока два поста – один против Алексея Навального, второй за новую вакцину от COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», и чуть менее 4,5 тысяч подписчиков.

Напомним, в конце января глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев пригласил на беседу в парламент гендиректора представительства TikTok в РФ, и китайская сеть выразила готовность сотрудничать с российскими властями, удалив ролики с призывали выходить на несогласованные акции протеста.