Что необходимо иметь в автомобиле зимой

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6 февраля 2021, 20:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

автомобиль, фото: pixabay.com

В преддверии холодов, которые принесет арктический циклон, автоэксперт Михаил Колодочкин рассказал о вещах в машине, которые помогут автолюбителям снежной и холодной зимой.

Чтобы двери автомобиля не примерзали, нужно резиновые уплотнители обработать смазкой с силиконом. Для этого можно использовать обычную подушечку для чистки обуви.

Трогаться в мороз эксперт советует медленно - мотор прогревается неравномерно, может не выдержать резкого старта.

В машине необходимо держать лопату для расчистки места парковки или чтобы выкопать автомобиль из-под снега.

Также важно иметь в машине зарядное устройство для телефона, рассчитанное на 12 вольт.

И конечно необходим правильный выбор стеклоочистителя. Если форсунки, куда заливают омывательную жидкость, замерзли, можно взять пластиковую бутылку, налить туда кипяток и просто подержать рядом с форсунками, чтобы они оттаяли.