Бывший губернатор Орловской области Александр Козлов умер

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6 февраля 2021, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

гвоздики, фото: pixabay.com

В ночь на 6 февраля на 72-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Орловской области Александр Козлов. Он умер в больнице в Москве после продолжительной болезни.

Козлов был руководителем регионом в 2009-2014 годах. Отмечается, что он сумел повысить в регионе рождаемость и добиться снижения количества безработных. Также в бытность Козлова губернатором в Орловской области значительно сократилась преступность. 26 февраля 2014 года Александр Козлов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий.

Дата и время прощания с Александром Козловым пока не определены.