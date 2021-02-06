Бывший губернатор Орловской области Александр Козлов умер
6 февраля 2021, 19:35[ «Аргументы Недели» ]
В ночь на 6 февраля на 72-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатор Орловской области Александр Козлов. Он умер в больнице в Москве после продолжительной болезни.
Козлов был руководителем регионом в 2009-2014 годах. Отмечается, что он сумел повысить в регионе рождаемость и добиться снижения количества безработных. Также в бытность Козлова губернатором в Орловской области значительно сократилась преступность. 26 февраля 2014 года Александр Козлов был отправлен в отставку в связи с истечением срока полномочий.
Дата и время прощания с Александром Козловым пока не определены.
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