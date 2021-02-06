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Дело глухонемого инвалида, оштрафованного за «скандирование лозунгов» взял под контроль питерский омбудсмен

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дело глухонемого инвалида, оштрафованного за «скандирование лозунгов» взял под контроль питерский омбудсмен

Дело глухонемого инвалида Евгения Агафонова, оштрафованного за «скандирование лозунгов» на несогласованных акциях протеста взял под контроль петербургский омбудсмен.

«По ситуации с инвалидом Агафоновым будем отслеживать обжалование. Мы уже получаем много жалоб на решения судов, ждём результатов обжалования, анализируем решения судов», - сообщили в пресс-службе Александра Шишлова.

Напомним, Красносельский суд Петербурга оштрафовал на 5 тысяч рублей слабослышащего и не говорящего инвалида Евгения Агафонова за перекрытие дорог и скандирование лозунгов во время несогласованного шествия 31 января. Сам Агафонов на суде сообщил, что шёл в магазин и в толпе протестующих оказался случайно, призывы полицейских он не слышал, слова полицейских не понимал, а переводчика в отделении ему так и не предоставили.

Между тем в протоколе правоохранители указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».

БИ

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