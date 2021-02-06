Дело глухонемого инвалида, оштрафованного за «скандирование лозунгов» взял под контроль питерский омбудсмен

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6 февраля 2021, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Дело глухонемого инвалида Евгения Агафонова, оштрафованного за «скандирование лозунгов» на несогласованных акциях протеста взял под контроль петербургский омбудсмен.

«По ситуации с инвалидом Агафоновым будем отслеживать обжалование. Мы уже получаем много жалоб на решения судов, ждём результатов обжалования, анализируем решения судов», - сообщили в пресс-службе Александра Шишлова.

Напомним, Красносельский суд Петербурга оштрафовал на 5 тысяч рублей слабослышащего и не говорящего инвалида Евгения Агафонова за перекрытие дорог и скандирование лозунгов во время несогласованного шествия 31 января. Сам Агафонов на суде сообщил, что шёл в магазин и в толпе протестующих оказался случайно, призывы полицейских он не слышал, слова полицейских не понимал, а переводчика в отделении ему так и не предоставили.

Между тем в протоколе правоохранители указали, что Агафонов «совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги».