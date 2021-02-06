Рост тарифов ЖКХ: депутат Госдумы Галина Хованская рассказала о том, что ждет россиян с 1 июля 2021 года

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6 февраля 2021, 15:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: youtube.com

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Журналист Андрей Караулов побеседовал с депутатом Госдумы Галиной Хованской на тему повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое запланировано в России с 1 июля 2021 года.

Андрей Караулов считает, что в сложившейся ситуации повышение тарифов на ЖКУ способно вызвать у населения социальный взрыв.

Галина Хованская отметила, что из-за экономического кризиса, пандемии и банкротства многих предприятий малого бизнеса платежеспособность населения сильно сократилась. При этом никаких мер по усилению адресной защиты до сих пор не принято.

Депутат Госдумы подчеркнула, что предельные индексы тарифов устанавливаются на федеральном уровне, и для их повышения необходимо обоснование. В настоящее время «порог» оплаты ЖКУ составляет 22%. Она напомнила, что уже несколько лет парламентарии не могут принять предложенный «Справедливой Россией» законопроект о снижении максимальной доли расходов граждан на оплату ЖКУ в доходе семьи. Хованская отметила, что после оплаты коммунальных услуг многим семьям просто не на что жить.

По словам депутата, ее предложение о гарантиях адресной защиты семей было доведено до президента России, а он, в свою очередь, дал поручение разобраться с этим вопросом Михаилу Мишустину. При этом Хованская признала, что результатов пока нет.

Она подчеркнула, что грядущее повышение тарифов практически не отразится на материальном положении жителей Москвы, а в других регионах «это будет воспринято очень болезненно».

Галина Хованская пообещала, что, как депутат Госдумы, она продолжит требовать снижения расходов семей на оплату ЖКУ, усиления адресной защиты и отмены повышающих коэффициентов, которые «абсолютно незаконны».

«Если человек не установил счетчик, применяют повышающие коэффициенты с завышенным нормативом. Но он столько не потребляет, значит, ресурсоснабжающая организация получает деньги за ту услугу, которую она в таком объеме не предоставила», - подчеркнула Хованская.