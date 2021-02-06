Учитель из Челябинска преподает математику в соцсети Тик-ток
6 февраля 2021, 15:14[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Решать задачи онлайн и в доступной форме педагог начал около трех лет назад. На его YouTube-канал подписаны 120 000 человек.
Аккаунт для тиктокеров носит название «Математика и фокусы». Здесь Петр Земсков выкладывает разные способы решения математических задач. На необычный контент уже подписались 250 тысяч юных математиков.
Снимать ролики педагогу помогает супруга Екатерина. А еще Петр Земсков шутит, что готов преподавать в любых условиях, даже за гаражами, если дети решат там собираться на урок.
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