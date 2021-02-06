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Аргументы Недели Общество 13+

Учитель из Челябинска преподает математику в соцсети Тик-ток

, 15:14 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Учитель из Челябинска преподает математику в соцсети Тик-ток
Фото pixabay.com

Решать задачи онлайн и в доступной форме педагог начал около трех лет назад. На его YouTube-канал подписаны 120 000 человек.

Аккаунт для тиктокеров носит название «Математика и фокусы». Здесь  Петр Земсков выкладывает разные способы решения математических задач. На необычный контент уже подписались 250 тысяч юных математиков.

Снимать ролики педагогу помогает супруга Екатерина. А еще Петр Земсков шутит, что готов преподавать в любых условиях, даже за гаражами, если дети решат там собираться на урок.

КЕ