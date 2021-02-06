Константин Эрнст награжден орденом

Шестого февраля генеральный директор Первого канала отмечает юбилей. Константину Эрнсту исполняется 60 лет. Из них двадцать два года он занимает этот пост.
Константин Эрнст - лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2002 года, обладатель нескольких национальных телепремий "ТЭФИ", Академик национальной академии кинематографических искусств и наук, постоянный член жюри Высшей лиги КВН. Награжден орденами Дружбы (2008), "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней.
Сегодня стало известно, что президент России Владимир Путин наградил Константина Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
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