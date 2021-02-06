В Челябинске решается судьба скейт-парка

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6 февраля 2021, 14:30 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Скейт-парк на площади Науки у памятника Курчатову могут демонтировать. Решение будет принято ближе к наступлению сезона.

– До сих пор непонятна судьба скейт-парка у памятника Курчатову, вопрос по-прежнему открыт, с наступлением теплого сезона, он будет решен, – сообщила зампредседатель Госмитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Наталья Рыбакова.

Как сообщает корреспондент « Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru памятник советскому физику Игорю Курчатову включен в единый реестр объектов культурного наследия Российской Федерации. Предположительно некапитальные сооружения для досуга молодежи могут установить в другом месте.