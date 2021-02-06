Столичные туристы порубили деревья в нацпарке Челябинской области

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6 февраля 2021, 14:26 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: пресс-служба нацпарка "Таганай"

Москвичей задержали на поляне у Откликного гребня в нацпарке «Таганай». Отдых на природе им пришлось завершить после встречи с инспекторами.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на cheltoday.ru семеро столичных гостей, попав на территорию нацпарка устроили незаконную стоянку на поляне у Откликного гребня. Разбили палатки и нарубили дрова. И это несмотря на то, что правилами парка запрещено делать привалы вне границ приютов и специально оборудованных стоянок, к которым поляна у Откликного не относится. Однако столичные гости заверили сотрудников нацпарка в том, что они знают правила посещения природной территории и разобьют лагерь на Заячьей поляне.



- Добраться туда они бы точно не успели, - сообщил заместитель директора национального парка «Таганай» по охране Павел Юмин. - Позже наши инспекторы вернулись к Откликному гребню и нашли там развёрнутые палатки и костёр. У нарушителей изъяли топор и ножовку и составили два протокола: за незаконную стоянку и порубку.





