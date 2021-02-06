Остров ненужных людей: в Карелии не могут найти деньги на детсады, от налогов в местном бюджете остаются копейки

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6 февраля 2021, 14:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

В Карелии депутат республиканского парламента от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова обратила внимание на проблемы с детскими садами в регионе. Казалось бы, куда еще оптимизировать, но ставки воспитателей продолжают сокращать.

Кондопога – второй по величине город в Карелии, в котором проживают 30 тыс. человек. В результате так называемой оптимизации все детские сады города, а их было 13, объединили в один с несколькими корпусами и одним руководителем во главе. 1600 малышей, 517 работников. На все это хозяйство 13 дворников и 13 уборщиц – и, если кто-то из них заболел или ушел в отпуск, нетрудно догадаться, кому приходится мыть и убирать. Двум сантехникам, которые вынуждена мотаться по всему городу, от одного корпуса к другому, затраты на бензин, конечно же, никто не возмещает.

Но и этого чиновникам оказалось мало, оптимизация продолжается. Когда стало понятно, что в бюджете возник дефицит и даже на зарплату работникам образования не хватает 63 млн рублей, сотрудники садика начали получать «предложения» о переводе на 0,75 ставки. «Если заболеет один воспитатель, другой должен работать по 10,5 часа — все время, а если не выйдет помощник воспитателя, его просто некем будет заменить», - предупреждает Эмилия Слабунова.

Республиканские власти лишь разводят руками и переводят стрелки на местную власть. А что делать сотрудникам? Недавно в садике открыли «Окошки для правительства» вместо недавних «Окошек Деда Мороза». В окнах появились плакаты «Крым — наш, а Колосок — не наш!», «Сэкономим на детях — они вне политики!», «0,75 — воспитатель, 0,75 — помощник воспитателя: остров ненужных людей!».

«Работодатель переводом на часть ставки пытается снизить масштабы увольнений, да и уйти от сокращений, требующих длительных выплат. Работники не готовы мириться с потерей зарплаты при сохранении прежнего объема обязанностей, поражением в пенсионных правах и с потерей северного стажа, которые последуют за неполной ставкой», - говорит депутат.



А имеют ли жители Кондопожского района право вообще что-то требовать? Имеют, поясняет Славина: «Своим трудом они обеспечили поступление 2,8 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней в 2018 году. При этом в местном бюджете осталось лишь 343,1 млн рублей. В 2019 году из 2,1 млрд рублей собранных налогов в местном бюджете осталось лишь 357,8 млн рублей. По 2020 году пропорция вряд ли будет другой».