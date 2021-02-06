Публикуем только то, что хотим: суды без официальных причин не выкладывают в Сеть приговоры «за репосты»

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6 февраля 2021, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

Еще десять лет назад в России закон обязал суды в течение месяца после вступления в силу приговора выкладывать в интернет свои решения. Но делают они это очень неохотно. Особенно, если дело касается «экстремистских» статей – например, когда человек сделал репост того, чего, по мнению государства, не следовало, и его за пару неугодных твитов отправили в тюрьму. Абсурд? Возможно, поэтому информацию и не публикуют.

Лишь 5 % обвинений в «разжигании ненависти» попадают в Сеть. Конечно, есть дела, которые не подлежат афишированию – связанные с половой неприкосновенностью, несовершеннолетними и госбезопасностью. А что же остальные? Заседания открытые, гостайны никакой нет. Однако из 2053 приговоров (по статьям за «возбуждение ненависти или вражды» и «призыв к экстремистской деятельности»), вступивших в силу до октября 2020, в интернете изучить можно только 128.

В Крыму не публикуют около 70 процентов приговоров. А в Москве за десять лет не выложили… вообще ни одного обвинения "за репосты". А их, как мы знаем, было немало, особенно в последнее время. При этом на сайте реестра отсутствуют пометки о запрете публикации. Зато по наркопреступлениям и нарушениям в сфере дорожного движения – всегда пожалуйста. Там все четко и понятно, никто не придерется. А вот если россиянин отправляется за решетку, просто нажав кнопку «репост» в соцсетях – тут могут возникнуть вопросы. И, похоже, сами суды это понимают.