НИС «Академик Мстислав Келдыш» - 40 лет служения

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6 февраля 2021, 11:57 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: личный архив

Исполнилось ровно 40 лет вводу НИС "Академик Мстислав Келдыш" в состав научного флота Академии наук, поднятию на судне флага СССР и началу первой экспедиции. За 40 лет на судне было проведено 82 экспедиции в Тихий и Атлантический океаны, Антарктику и Арктику. Судно прошло по Мировому океану в общей сложности 1.5 миллиона морских миль и выполнило 7012 научных станций с колоссальным объемом научных исследований по различным направлениям. «Келдыш» до сих пор находится в эксплуатации и, по сути, является флагманом академического научно-исследовательского флота.

«АН» не чужие на этом празднике жизни. В 525 каюте на пятой палубе практически месяц жил и работал в 81–ом рейсе наш корреспондент Александр Чуйков.

- Несмотря на почтенный возраст «Келдыш» еще очень бодрый пароход. Конечно, установленное на нём судовое и научное оборудование местами устарело. Очень сиротливо выглядят места, где когда-то стояли списанные предателями российской науки глубоководные аппараты «Мир-1» и «Мир-2». Есть проблемы с главными двигателями, успокоителем качки, с техническим оборудованием для спутниковой связи и интернета. Даже с системой канализации. Но все это решаемо. Зато это намоленное тысячами ученых место, - говорит он.

Судно спроектировано и построено как научно-исследовательское на судоверфи АО «Холлминг» в порту Раума. Акт о приемке судна был подписан накануне, 28 декабря 1980 года, комиссией АН СССР под председательством Ивана Дмитриевича Папанина.

Институт океанологии получил судно, оснащенное самым современным научным и навигационным оборудованием для проведения широкого комплекса океанологических исследований. Интегрированная система, объединяющая в единое целое передовое измерительное оборудование и вычислительные средства 15 лабораторий, позволяла осуществлять автоматический сбор, обработку и регистрацию получаемых данных об атмосфере, водной среде и океаническом дне.

В течение многих лет НИС «Академик Мстислав Келдыш» использовалось как судно-носитель подводных обитаемых аппаратов «Пайсис» и «Мир». «Мир-1» и «Мир-2» были единственным в мире комплексом из двух глубоководных обитаемых аппаратов, позволявшим вести работы до глубин 6000 м. Технические возможности судна позволили решить целый ряд фундаментальных и прикладных задач океанологии. Были выполнены пионерские исследования гидротермальных явлений в 17 районах Мирового океана, открыты крупнейшие депозиты полиметаллических сульфидных руд и множество новых видов животных.

Исследовательский комплекс НИС «Академик Мстислав Келдыш» с подводными обитаемыми аппаратами «Мир-1» и «Мир-2» позволил провести уникальные обследования и инженерные работы на затонувших атомных подводных лодках «Комсомолец» и «Курск». Вместе с подводными аппаратами судно участвовало в съемках документальных и художественных фильмов о подводном мире, включая известный «Титаник».

Начиная с 2007 г. по 2020 г. на НИС «Академик Мстислав Келдыш» выполнены масштабные исследования природных комплексов Арктики от Норвежского и Баренцева до Восточно-Сибирского моря, получены оценки накопленных в Российских Арктических морях крупнейших экологических рисков. В 2020 г. проведена первая за последнее десятилетие отечественная экспедиция по комплексному изучению экосистем Южного океана. В экспедициях на НИС «Академик Мстислав Келдыш» последовательно реализуется принцип «образование через вовлечение в науку», и многие молодые ученые, ступившие на борт судна 10 лет назад в статусе студентов и аспирантов, сегодня выросли в опытных морских исследователей.