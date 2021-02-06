Министр науки и образования Фальков опроверг слухи о своей возможной отставке

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6 февраля 2021, 11:10 [ «Аргументы Недели», Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука ]

Фото: cоцсети

В последние дни в научной и вузовской среде активно обсуждалась отставка руководителя Миноборнауки Валерия Фалькова. Причины назывались разные: от повышения до глухой опалы, но разговоры велись вполне всерьез. Даже дата совпадала – 8 февраля, День российской науки.

Когда в «АН» позвонил с этим вопросом пятый или шестой академик РАН, забеспокоились и в редакции. Вначале тот же вопрос: «Не слышно ли об отставке Валерия Николаевича?» был переадресован в ближайший круг министра. «Тьфу на вас! Жив и бодр!», - ответили там. Позвонили в Президиум РАН: «Нет, до нас такая информация не доходила! А что серьезно говорят? Если что узнаете не в службу, а в дружбу сообщите нам!».

Но все это были косвенные источники: окружение могла не знать, академию тоже извещают в последнюю очередь. Поэтому пришлось оперативно связаться с самим министром. Цитировать полностью ответ Валерия Фалькова не будем, но смысл был как в известной цитате Александра Лебедя: «Не дождутся!». «Все нормально, работаем», - добавил он. Так что, перефразируя Марк Твена, слухи об отставке министра оказались сильно преувеличены.