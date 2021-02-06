Алексей Текслер подписал соглашение с благотворительным фондом «Русь»

В Челябинской области продолжат оказывать продовольственную помощь нуждающимся
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель управляющего совета благотворительного фонда продовольствия «Русь» Георгий Романов подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой up74.ru совместная работа в текущем году будет заключаться в привлечении местных производителей сельскохозяйственной продукции с целью оказания благотворительной помощи нуждающимся.
- Начиная с прошлого года, мы активно взаимодействуем с фондом продовольствия «Русь». Результаты, достигнутые за год, вдохновляют: более 44 тысяч продовольственных наборов были доставлены нашим пожилым жителям и более 66 тысяч наборов — семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. В течение всего года эта помощь была очень востребована и необходима, — сказал губернатор Текслер.
Стоит отметить, что фонд продовольствия «Русь» помогает социально незащищенным слоям населения продуктами питания по всей стране. Отделение фонда в Челябинске будет основным в Уральском федеральном округе.