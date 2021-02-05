В СК заявили о завершении расследования дела Фургала

Аргументы Недели → Общество 13+

5 февраля 2021, 22:44 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Следственный комитет сообщил экс-главе Хабаровского кря Сергею Фургалу о том, что следственные действия по уголовному делу об организации убийств предпринимателей, в которых обвиняется бывший чиновник, завершены.

- Сергей Иванович сегодня был уведомлен об окончании предварительного расследования уголовного дела, в рамках которого накануне ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции, - приводит ТАСС слова адвоката Фургала Михаила Карапетяна.

Защитник объяснил, что 8 февраля адвокаты и обвиняемый начнут ознакомление с делом, материалы которого составляют 75 томов. Предположительно, у участников процесса уйдет на это порядка полутора двух с половиной месяцев.

Сергей Фургал уже заявлял, что надеется на оправдательный приговор суда. Все обвинения в свой адрес он отрицает.

Напомним, что он был арестован 9 июля. Басманный суд Москвы оставил Сергея Фургала под арестом до 9 марта.