Движение «Бессмертный полк России» опровергло слова Моцардо о Лановом

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5 февраля 2021, 19:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Фото: личный архив

В пресс-службе ООД "Бессмертный полк России" прокомментировали слова предполагаемого друга скончавшегося 28 января Народного артиста СССР Василия Ланового музыканта Вячеслава Моцардо о том, что к болезни и смерти актера могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.

В частности, в подтверждение своих слов Моцардо сослался на выступления Ланового в городах Тверь, Брянск и Ржев, после которых состояние значительно ухудшилось, как утверждает музыкант.

На это в пресс-службе указывают: данная информация не соответствует действительности. Концерты Героя Труда РФ, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Василия Ланового в городе Ржев проходил в сентябре 2020 года, в то время как госпитализирован артист был 2 января 2021 года.

Меж тем в заявлении, сделанном артистом 26 марта 2020 года, Лановой "категорически заявляет, что не является и никогда не являлся председателем Правления Общественной организации Международный культурный центр "Слава". А со слов актрисы Ирины Купченко, супруги Василия Ланового, известно, что Моцардо разговаривал с Василием Семеновичем по телефону, "когда тот уже лежал в больнице, причем до этого они не общались длительный промежуток времени". Таким образом, - подытоживают в пресс-службе, - со стороны Моцардо налицо наблюдается "попытка устроить собственный пиар на трагедии", связанной с уходом из жизни Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового.