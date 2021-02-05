Кончина Блаженной. Чудеса. Исцеления

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5 февраля 2021, 19:04 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: личный архив

О кончине Блаженной Ксении известно мало. Она провела в скитаниях 45 лет, и под конец жизни каждый житель северной столице уважал и почитал ее. По не многочисленным источникам, которые дошли до нашего времени, можно сказать, что почила Святая тихо. Ее нашли сидящей около дерева. В мир иной, к Господу, она отошла с улыбкой на лице. Видимо, она отмолила своего любимого мужа, и со спокойной душой встретилась с Андреем Федоровичем на небесах.

Еще при жизни Блаженная Ксения считалась покровительницей Санкт-Петербурга и по сей день она помогает всем, кто обращается к ней с искренней верой и молитвой.

Пока я стояла в очереди к мощам Ксеньюшки, то услышала от людей, действительно, чудесные истории помощи Блаженной.

Антонина, 39 лет. Псков.

- Год назад я сильно заболела. Очень сильно потеряла в весе, аппетит пропал, задыхаться стала при ходьбе. Прошла обследование. Ничего плохого врачи не обнаружили. А я буквально таю на глазах. Мне уже казалось, что жизнь закончилась. Пошла в церковь. Думаю, что нужно исповедоваться. Мало ли что… Стою в очереди к батюшке на покаяние и неожиданно взгляд мой упал на икону. Икона небольшая, но около нее горят много свечей. Исповедовалась. Решила подойти к той иконе. Купила свечку и подошла. Ксения Петербургская. Поставила свечу, поговорила с иконой. И ушла. Ночью мне стало так плохо… Сердце выскакивает из груди, меня прямо скрутило. Ну думаю… Отхожу к Богу. Закрыла глаза и плачу. А дальше происходит непонятное… Я физически ощущаю, что мне на голову кто-то кладет ладонь. Пошевелиться не могу. Страшно, но и приятно. Сама не заметила, как уснула. Проснулась, а боли нет. И очень хочется есть. Я встала, пошла на кухню и съела, не поверишь, огромный кусок колбасы. Я не смогла объяснить эти чудеса. А на следующую ночь мне приснилась та самая икона… Вот только Ксения Петербургская на ней улыбалась. Я поняла, что Святая услышала меня. С тех пор я частенько прихожу на Смоленское кладбище… Поговорить со своей спасительницей.

Владимир 55 лет. Великий Новгород.

- Развелся я с женой. Сложно разводился. Остался я и без квартиры и бизнес потерял. Так уж получилось. Слава Богу, что хоть с ребенком мне дают видеться. Сами понимаете, что ради детей пойдешь на многое. Первое время скитался по гостиницам, друзьям. Но друзья – приятели есть, когда все хорошо. А когда беда… Кому ты нужен? Посоветовали мне знакомые пойти к мощам Ксении и приложиться к ним. Думал я долго. А потом решил… Что я теряю? Хуже уже не будет. Пошел. Отстоял очередь. Когда подошел к мощам, то меня словно перевернуло! Слезы градом полились. Словно во сне. Сколько стоял около мощей – не знаю. Но вышел из часовеньки умиротворенный. А потом… Позвонила бывшая жена, извинилась, зазвала в гости. Одним словом, я вновь семейный человек, бизнес развивается, и скоро второй малыш появится. Вот как тут не поверить? Чудеса!

Таких историй много. Вот по молитвам Ксении священник, нуждающийся в жилье для семьи, познакомился с женщиной, готовой отдать ему квартиру. Вот, еще вчера, безработный несет букет цветов Святой и благодарит ее за устройство на хорошее место. А вот молоденькая девушка, на высоченных каблуках, со слезами на глазах шепчет слова признательности за отлично сданный экзамен.

А бывает и вообще невероятное… Проходит неизлечимая болезнь, перед солдатом наяву появляется женщина – фантом, которая уводит его от места, где через несколько минут прогремит взрыв.

Когда я рассказывала услышанные истории, то одна скептически настроенная приятельница сказал: «Быть такого не может! Потому что не может быть никогда!»

Да, быть такого не может. Но было! И есть! И будет! И со мной было! И с вами будет!

Потому что Ксения Блаженная была из плоти и крови. А как говорят священники, Господь устроил так, чтобы человеку помогал человек. Но тот человек, который заслужил всей своей жизнью право просить Спасителя за нас, за грешных.

Представьте себе, еще при жизни, старенькая, под семьдесят лет, Ксения, помолившись, идет на Смоленское кладбище, где строится церковь, и остаток ночи носит кирпичи к основанию будущего храма. Чтобы утром мастера, не теряя времени, смогли приступить к работе. Святую заботило одно – надежность постройки. Почему? Пройдет полвека, Святой уже не будет в живых, но произойдет наводнение в 1824 году. Васильевский остров, где строился храм Смоленской иконы Божьей Матери, куда Блаженная носила кирпичи, затопит водой. Смоет все постройки. Кроме Храма. Недаром Ксеньюшка, таская кирпичи, говорила: «Ничего! Устоит!»

Как просить Святую о помощи? Как молиться?

Святая Ксения Петербургская была канонизирована Церковью в 1988 году. Но и до официального признания к Святой шли люди. Знали, что поможет. Я очень люблю эту Святую. Она покровительница моей семьи. Любят Блаженную и мой муж и мои, возможно, через чур современные дети. Они не раз помогала и спасала нас. Простите, но свои истории рассказывать не буду. Это личное. Это наши отношения с любимой Святой. Но расскажу, как получить помощь Ксеньюшки.

Сразу хочу сказать, что неважно, где вы живете. Даже не важно, что приключилось с вами. Важно то, что Святая вас услышит. Если есть под рукой акафист или молитва – читайте! По своему опыту хочу сказать, что если каждый вечер, в течении сорока дней, читать акафист – помощь непременно придет! Если вдруг не оказалось молитвы рядом, то своими словами, мысленно обращайтесь к Блаженной. И просите, просите. Как утверждает настоятель храма протоиерей Виктор Московский: «Иногда так быстро приходит помощь, что диву даешься!» Кстати, я проверила. В одно время, напасти стали преследовать нашу семью. В жизни бывает всякое. Но когда мне знакомые стали говорить: «Танюш, а не сглазил ли тебя кто-то? Люди разные бывают» Я и сама догадывалась, что дело не чисто. Но грешить на человека не хотела. Искренне помолилась Ксении и попросила ее помочь мне в этом вопросе. Попросила «показать» мне человека, если есть такой, который пожелал моей семье зла. Через два дня я иду в церковь и на пути встречаю «знакомую»... Она идет следом со мной в церковь. Зашли… А вот тут произошло то, что объяснить я не могу. Эта женщина попыталась схватить меня, стала, простите, кричать в Божьем Храме, а потом… Вылетела из храма, как Панночка из повести Николая Васильевича «Вий». Что тут скажешь? Неприятности в моей семье прекратились.

Ну а если вам повезло и вы оказались в Питере, то непременно сходите на Смоленское кладбище, к часовни Ксении Блаженной. Возможно, вам придется отстоять длинную очередь, чтобы подойти к мощам. Сделайте это. Закажите молебен. И обойдите часовню три раза (по часовой стрелке). А кто захочет «побеседовать со Святой дольше, то подойдите к стене часовни и постойте там столько сколько душе угодно.

Но главное помните… Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят…