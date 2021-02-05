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5 февраля 2021, 18:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СПЧ

Фото: cоцсети

Совет по правам человека призвал отсрочить административные наказания из-за переполненных изоляторов. Заявление опубликовано на сайте.

«В связи с переполнением спецприёмников и ИВС прокурорам соответствующих уровней принести апелляционные представления в целях отсрочки исполнения постановлений судов о назначении административного наказания», — говорится в заявлении.

Ранее Члены СПЧ написали обращение с просьбой прекратить использовать спецсредства на акциях протеста и начать проверки фактов превышения полномочий силовиков. Под обращением подписались 23 человека. Кроме того, они призвали упростить согласование «митингов и шествий наравне с прочими публичными мероприятиями», отмечая, что связанные с пандемией запреты распространяются только на «акции гражданского протеста, в то время как проведение концертов, салютов, спортивных праздников и других массовых мероприятий согласуются властями по мере снятия ограничений».

Сегодня же СПЧ обнародовал число пострадавших на несогласованных акциях. 23 и 31 января травмы получили 19 граждан. Также зафиксированы 22 факта насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.