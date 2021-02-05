Собянин назвал сроки окончания строительства развязки СВХ с проспектом Мира

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5 февраля 2021, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы заявил, что строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира планируется завершить в 2022 году.

«Северо-Восточная хорда - один из самых крупных дорожных проектов Москвы за всю ее историю, проходит от Бусиновской развязки до Некрасовки, по сути дела от новой дороги на Санкт-Петербург до будущей новой дороги на Казань. Проходит через 26 районов Москвы и серьезным образом улучшит транспортную ситуацию на северо-востоке Москвы на самых загруженных магистралях. Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект - это объединение Дмитровки и Ярославки, и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь на развязке шесть эстакад, громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим», - сообщил Сергей Собянин во время осмотра хода работ на объекте. Он подчеркнул, что с завершением строительства Москва получит первоклассную бессветофорную магистраль.

Руководитель команды управления проектами компании-генподрядчика АО «Дороги и Мосты» Валерий Фабер доложил меру столицы, что строительство может быть завершено раньше контрактного срока.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы сообщает, что на данный момент готовность транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды (СВХ) с проспектом Мира составляет 76%. Строительство может быть завершено одновременно со сдачей участка СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе.

Транспортная развязка на пересечении СВХ с проспектом Мира обеспечит бессветофорное движение по двум крупнейшим магистралям - СВХ и Ярославскому шоссе. Будет улучшено транспортное обслуживание более 350 тыс. жителей близлежащих районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское.

В рамках проекта для обеспечения движения по основному ходу СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД будут возведены две шестиполосные эстакады длиной 702 и 460 м соответственно. Еще четыре эстакады обеспечат съезды с основного хода СВХ на Ярославское шоссе в сторону области и с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра.

Кроме того, будет проведена реконструкция дублера Ярославского шоссе и уширение боковых проездов вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос.

Участок СВХ от Дмитровского до Ярославского шоссе представляет собой бессветофорную магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении. Он продолжит участок СВХ в районе платформы «Лихоборы» Октябрьской железной дороги, далее пройдет вдоль ж/д путей МЦК, пересечет Дмитровское и Алтуфьевское шоссе и выйдет на проспект Мира в районе станции МЦК «Ростокино». Наряду с наземными участками основной ход магистрали будет включать три эстакады: от примыкания к существующему участку СВХ до Алтуфьевского шоссе, от станции МЦК «Ботанический сад» до ул. Сельскохозяйственная, на пересечении СВХ с проспектом Мира. Для выезда с новой трассы на Сусоколовское шоссе и к станции МЦК «Владыкино» будут построены два путепровода через ж/д пути МЦК.

Также проект предусматривает сооружение трех мостов через реку Лихоборку и реконструкцию моста через реку Яузу.