В Краснодаре открыли новый мобильный пункт вакцинации от коронавируса

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5 февраля 2021, 17:28 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодаре открыли новый, уже пятый мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.



Пункт располагается на третьем этаже ТРК "СБС Мегамолл", который находится на улице Уральской, 79/1. Каждый день, с десяти утра до пяти вечера здесь можно получить укол вакцины от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медполис и СНИЛС.



Остальные мобильные комплексы находятся в следующих локациях краевого центра: на главной городской площади, в Центре медицинской профилактики на улице Трамвайной и в двух точках на территории ТРК "Красная площадь".



Напомним, если у обратившегося по поводу прививки имеются симптомы ОРЗ или повышена температура тела, ему дают рекомендации по наблюдению, а вакцинацию переносят на более поздний срок.



Каждому, кто сделал прививку, получает сертификат, по которому в этом же прививочном пункте через три недели пациент сможет получить второй компонент вакцины.