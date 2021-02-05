В Сочи сноубордиста спасли благодаря оранжевым перчаткам. Хорошо, что нынче в моде яркие цвета
5 февраля 2021, 17:37[ «Аргументы Недели» ]
На горнолыжном курорте "Красная Поляна", парень катался на доске по склону, зазевался — и угодил в яму. Его сильно засыпало снегом, и самостоятельно выбраться он не мог. Из сугроба торчали только его ярко-оранжевые перчатки.
Их-то и увидел мимо проходивший ребёнок. К счастью, взрослые были рядом. Отец мальчика спустился к узнику, расчистил снег, помогать стали вообще все прохожие. Сноубордиста вытащили, с ним всё в порядке.
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