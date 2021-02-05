В Сочи сноубордиста спасли благодаря оранжевым перчаткам. Хорошо, что нынче в моде яркие цвета

Аргументы Недели → Общество 13+

5 февраля 2021, 17:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На горнолыжном курорте "Красная Поляна", парень катался на доске по склону, зазевался — и угодил в яму. Его сильно засыпало снегом, и самостоятельно выбраться он не мог. Из сугроба торчали только его ярко-оранжевые перчатки.

Их-то и увидел мимо проходивший ребёнок. К счастью, взрослые были рядом. Отец мальчика спустился к узнику, расчистил снег, помогать стали вообще все прохожие. Сноубордиста вытащили, с ним всё в порядке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Адлер | Сочи | ЧП ДТП (@typical_adler)