Экс-директора НИИ туберкулеза в Новосибирске подозревают в многомиллионных махинациях с лекарствами и мебелью

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5 февраля 2021, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В Новосибирске возбуждено дело в отношении бывшего директора НИИ туберкулеза Минздрава РФ Владимира Краснова, который руководил институтом 30 лет. Кроме ученого-фтизиатра в деле еще три фигуранта. По версии правоохранителей, криминальная схема с завышением цен на медизделия принесла ее участникам доход свыше 80 млн руб. Известно, что Владимир Краснов находится под следствием еще по одному делу - о предполагаемом хищении мебели у института на сумму около 1,6 млн руб.

Правоохранительные органы выявили крупные махинации с поставками медизделий и лекарственных препаратов для ФГБУ «Новосибирский НИИ туберкулеза». Предполагается, что закупки медизделий производились по завышенным ценам у аффилированных с руководством НИИ поставщиков.

В отношении Владимира Краснова в настоящее время расследуется еще одно дело, возбужденное в мае 2020 года. По данным следствия, мебель, которая прослужила НИИ всего пару лет, была незаконно списана и передана аффилированной фирме.

Сообщается, что в Новосибирске под следствием находится бывшее руководство еще двух федеральных медцентров, подчиняющихся Минздраву РФ. Каждый из двух руководителей этих учреждений обвиняется в хищениях с госзакупками на сумму свыше 1 млрд руб.