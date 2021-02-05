Транспортные карты студентов будут разблокированы 8 февраля

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5 февраля 2021, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Очное обучение в московских вузах возобновляется с 8 февраля. С понедельника студентам разблокируют транспортные карты.

«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», - распорядился Сергей Собянин.

В Москве с 27 января требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку носит рекомендательный характер. Отменены ограничения ночной работы заведений общественного питания, а также индустрии отдыха и развлечений. В обычном режиме работают библиотеки, музеи. Театрам разрешили увеличить количество посетителей.