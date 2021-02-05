ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Транспортные карты студентов будут разблокированы 8 февраля

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

Транспортные карты студентов будут разблокированы 8 февраля
Фото: Pixabay

Очное обучение в московских вузах возобновляется с 8 февраля. С понедельника студентам разблокируют транспортные карты.

«Установить, что с 8 февраля 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Москвы», - распорядился Сергей Собянин.

В Москве с 27 января требование о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку носит рекомендательный характер. Отменены ограничения ночной работы заведений общественного питания, а также индустрии отдыха и развлечений. В обычном режиме работают библиотеки, музеи. Театрам разрешили увеличить количество посетителей.

РК

В мире

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала предложение об импичменте президента Украины попыткой раскола

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала предложение об импичменте президента Украины попыткой раскола

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», объявившая сбор подписей за импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, пытается внести раскол и спасти активы одного из своих руководителей.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью