Область и ЧЭМК подписали экологический договор

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5 февраля 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Юлии Боровиковой (Челябинск сегодня)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор АО «ЧЭМК» Павел Ходоровский подписали экологическое соглашение.



Правительство Челябинской области и АО «ЧЭМК» заключили дополнительное соглашение. Оно направлено на модернизацию производства и снижение предприятием вредных выбросов. В соответствии с соглашением комбинат обязуется реализовать экологические мероприятия до конца 2022 года. Ранее мероприятия планировались до конца 2024 года.



Подписание дополнительного соглашения произошло по инициативе губернатора Алексея Текслера. Собственники и руководство компании пошли навстречу областным властям и приняли решение в течение нескольких лет провести перевооружение производства.



- Сегодняшнее соглашение, по сути, завершило этап по определению всех мероприятий, связанных с реальным улучшением экологической ситуации в первую очередь в Челябинске. Сегодня мы подписали дополнительное соглашение к нашим прежним договоренностям 2019 года по Челябинскому электрометаллургическому комбинату. С этого года мы начнем реальную работу по квотированию выбросов, и там помимо вала, объема мы основное внимание уделяем классу опасности выбросов, и это очень существенно, очень значимо. Анализ работы показал, что необходимо ряд мероприятий, которые несут максимальную экологическую нагрузку на город, провести раньше, – заявил Алексей Текслер.



Уже известно, что в рамках реализации соглашения АО «ЧЭМК» построит новые газоочистные системы электродного производства, что позволит существенно снизить вредные выбросы. Кроме того , предприятие дооснастит старое оборудование системами газоочистки, повысив их коэффициент полезного действия с 80% до 99%.

А также установит две плавильные печи с низким зонтом, конструкция которых позволит газоочистным системам работать с максимальной эффективностью.

Дополнительно предприятие установит два поста мониторинга атмосферного воздуха в контрольно-расчетных точках предприятия, данные с которых будут поступать в Центр экологического мониторинга Челябинской области.



Кроме всего прочего будут реализованы мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия шлаковых отвалов, проведены научные исследования по разработке эксплуатационных и технических требований к системе отвода газов из рабочей зоны разливочного пролета цеха №7, обеспечивающих наибольшее снижение приземных выбросов. А на территории комбината будет реализована программа озеленения и благоустройства.



- Мы несём ответственность за город и здоровье его жителей, за чистое небо над их головой, поэтому Челябинский электрометаллургический комбинат активно внедряет у себя специальную экологическую программу. Контроль за выполнением программы производится на самом высоком правительственном уровне. Мы еще годом ранее заключили с надзорными органами и властью региона четырехстороннее соглашение, подписи под которым поставили представители ЧЭМК, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, министр природных ресурсов и экологии России и руководитель федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Теперь с губернатором согласована двухлетняя экологическая программа, – сказал генеральный директор ЧЭМК Павел Ходоровский.