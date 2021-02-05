Владимир Евланов пообщался с главным онкологом Кубани

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5 февраля 2021, 13:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

4 февраля депутат Госдумы Владимир Евланов по телефону провёл беседу с лавным онкологом кубанского Минздрава Романом Мурашко.



В ходе общения обсуждали строительство крупнейшего на Юге России онкоцентра, который расположится в районе посёлка Новознаменского. Краевой онкоцентр будет вмещать почти тысячи стационарных койкомест и 120 коек дневного стационара. Кроме того, при центре планируют построить поликлинику на 1 300 посещений в смену. Этап проектирования объекта практически завершён.



Парламентарий выразил надежду на то, что к строительству комплекса приступят в ближайшее время, что реализует большей возможностей получить высокотехнологичную помощь в Краснодарском крае.



На сегодняшний день на Кубани действует только один Краевой онкодиспансер №1. Однако потребность в диагностике и лечении раковых заболеваний с каждым годом растёт, в связи с чем и возникла необходимость в строительстве нового медицинского кластера в пригороде кубанской столицы.



По итогам разговора Владимир Евланов поздравил коллектив первого Клинического онкологического диспансера, возглавляемый Романом Мурашко, со Всемирным днем борьбы против рака.



"Враче вашего медучреждения всегда находятся на передовой борьбе с этой смертельной болезнью. Ваши мужество, терпение и профессионализм дарят надежду на жизнь многим людям. Их выздоровление — великое благо и лучшая благодарность за ваш труд", — подытожил депутат и пожелал медработникам здоровья, благополучия и как можно больше спасенных ими жизней.